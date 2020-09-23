"Московский патруль": в РФ сократился уровень подростковой преступности

Уровень подростковой преступности сократился в два раза за последние десять лет. Такие данные озвучили на совещании, посвященному этой проблеме.

Мероприятие прошло под председательством генерального прокурора России Игоря Краснова. В нем приняли участие директор ФСБ России Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

