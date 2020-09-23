ФАС проверит обоснованность оптовой цены "Арепливира"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба намерена выяснить, является ли обоснованной цена на препарат от коронавируса "Арепливир". Соответствующие запросы уже направлены фармпроизводителям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат "Арепливир", – говорится в сообщении.

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса, который разрешили применять в амбулаторных условиях. Лекарство заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.

Сообщалось, что упаковка лекарства от коронавируса в розницу стоит от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов. Председатель совета директоров компании-разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый заявил, что высокая цена препарата обусловлена тем, что он спасает жизни.

Ранее Белый рассказал о принципе действия российского лекарства. По его словам, новый препарат от COVID-19 можно назвать волшебным средством. Согласно исследованиям, у 80% людей перелом в течении заболевания наступает уже в первые 24 часа, и вирусная нагрузка резко снижается.