Москва находится во втором десятке среди регионов России по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 7,65 на 100 тысяч человек. По этому показателю город находится во втором десятке среди российских регионов.
Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 – этот показатель в столице составляет 0,3%.
За последние сутки в Москве выявили 970 случаев случаев коронавируса. На Московскую область пришлось 215 случаев. Всего по России зафиксировали 6 431 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 1 557 не имели клинических проявлений болезни.
Всего в РФ зарегистрирован 1 122 241 случай COVID-19. Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 150. За весь период пандемии в России скончались 19 799 человек.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.
Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.
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