В России подтвердили 6 431 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зафиксировали 6 431 случай новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 557 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 85 регионах России. На Москву пришлось 970 случаев, на Московскую область – 215, на Санкт-Петербург – 208, на Ростовскую область – 183, Воронежскую область – 152, Нижегородскую область – 147, Ставропольский край – 143, Свердловскую область – 121, Ханты-Мансийский АО и Кемеровскую область – по 125, Ульяновскую область – 123, Самарскую область – 111, Саратовскую область – 108, Волгоградскую область – 104, Красноярский край – 103, Оренбургскую область – 102.

В Пензенской области зарегистрировали 95 случаев, в Краснодарском крае – 94, в Архангельской области – 91, в Удмуртии – 84, в Дагестане – 83, в Крыму – 81, в Алтайском крае – 79, в Коми и Челябинской области – по 78, в Ямало-Ненецком АО – 75, в Пермском крае – 74, в Мурманской, Иркутской и Омской областях – по 73, в Хабаровском крае – 72, в Республике Алтай, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) – по 70.

На Калмыкию пришлось 69 случаев, на Приморский край – 68, на Кировскую область – 66, на Бурятию, Новосибирскую и Томскую область – по 65, на Карачаево-Черкесию – 64, Тюменскую область – 63, Белгородскую область – 57, Ленинградскую область – 55, Орловскую область – 53, Астраханскую область – 51, Ярославскую область и Ингушетию – по 49, Ивановскую область – 45, Вологодскую область и Тыву – 44.

В Карелии и в Магаданской области зафиксировали по 43 новых пациента, в Кабардино-Балкарии – 41, Калужской области – 40, в Брянской, Рязанской, Тамбовской и Сахалинской областях – по 39, в Костромской и Калининградской областях – по 38, в Курской области – 37, в Хакасии – 36, в Липецкой области – 35, в Тверской области – 35, в Северной Осетии и Башкирии – по 34, в Мордовии – 33, в Тульской области – 32, во Владимирской области – 31.

На Новгородскую и Курганскую области пришлось по 30 случаев, на Амурскую область – 28, Чувашию – 27, на Адыгею – 26, на Камчатский край – 25, на Псковскую область и Республику Марий Эл – по 23, на Татарстан – 21, Севастополь – 20, Смоленскую область – 19, Еврейскую АО – 15, Чечню – 5, Ненецкий автономный округ и Чукотский АО – по 2.

В России зарегистрирован 1 122 241 случай COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Чечне, Москве, Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 150. За весь период пандемии в России скончались 19 799 человек. Побороли болезнь за сутки 5 750 человек, всего выздоровели 923 699 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.