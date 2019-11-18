"Московский патруль": подозреваемого в убийстве сотрудника МВД Ингушетии заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве высокопоставленного полицейского МВД Ингушетии. Личность предполагаемого киллера установлена – это Курейш Картоев. Задержать злоумышленника пока не удалось, он объявлен в международный розыск.

Начальник центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат Абдулахмед были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Преступник ожидал их у подъезда и открыл огонь, когда мужчины вышли из автомобиля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

