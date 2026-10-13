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13 октября, 10:00

Общество

"Качество жизни": психолог рассказал, как определить РПП

"Качество жизни": психолог рассказал, как определить РПП

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Как понять, что тренировки и питание стали навязчивыми? Правда ли, что РПП бывает не только у девушек? И куда обращаться, если еда начала управлять жизнью?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в ПКБ № 1 имени Н. А. Алексеева Никита Чернов.

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