13 октября, 10:00Общество
"Качество жизни": психолог рассказал, как определить РПП
Расстройство пищевого поведения: когда ЗОЖ превращается в болезнь? Где граница между заботой о себе и опасной фиксацией на еде? Как страх поправиться может привести к тревоге, срывам и изоляции?
Как понять, что тренировки и питание стали навязчивыми? Правда ли, что РПП бывает не только у девушек? И куда обращаться, если еда начала управлять жизнью?
На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в ПКБ № 1 имени Н. А. Алексеева Никита Чернов.