28 октября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, как эффективно сжечь лишние калории

Какие способы сжигания калорий действительно работают? Помогают ли утяжелители ускорить результат? Правда ли, что холодный душ способствует более быстрому сжиганию калорий? Как правильно ходить, чтобы тратить больше энергии, и насколько полезна дыхательная гимнастика?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко.

Программа: Доктор 24
