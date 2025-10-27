Форма поиска по сайту

27 октября, 18:32

Общество
Геронтолог Конев оценил выводы ученых о старении людей начиная с 25 лет

Молодость прошла? Почему люди начинают стареть с 25 лет

Люди начинают стареть в 25 лет, пришли к выводу российские ученые. Почему так происходит и можно ли замедлить процесс, расскажет Москва 24

Старость с молодости

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Старение человека начинается в 25 лет, а все изменения в организме происходят из-за влияния факторов внешней среды и образа жизни. Такими выводами с РИА Новости поделилась доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой – процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет.
Светлана Рыкова
доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета

Эксперт подчеркнула, что есть ряд ключевых факторов, напрямую влияющих на качество и продолжительность жизни. К ним она отнесла физическую активность, правильное питание, а также гармонию труда и отдыха. Кроме того, важна "гигиена сна", которая представляет особенную важность для сохранения когнитивных функций, добавил Рыкова.

О важности ночного отдыха для замедления старения в программе "Доктор 24" рассказывал доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко.

"Нарушение сна вызывает много изменений в организме. По статистике, москвичи спят в среднем пять-шесть часов в сутки вместо семи-восьми. Однако важно соблюдать циркадные ритмы, которые способствуют синтезу определенных гормонов, в том числе соматотропного. Он отвечает за восстановление костей и мышц у взрослых", – говорил Карпенко.

Также он привел понятие "урбанистическое старение", когда организм быстро изнашивается у жителей мегаполисов. По его словам, выхлопы негативно влияют на кожу и слизистые оболочки, поэтому эксперт порекомендовал регулярно гулять в парках.

Среди причин ускоренного старения эксперт также выделял стресс. В таком состоянии вырабатывается кортизол: повышенный уровень этого гормона негативно влияет на синтез коллагена, поддерживающего тонус кожи.

"Старение связано и с дефицитом физической активности. Малоподвижность приводит к проблемам с кровоснабжением органов и тканей, что ухудшает обмен веществ в мышцах и коже. Это провоцирует распад коллагена, так как организм не успевает его восстанавливать", – уточнил специалист.

Молодежи все равно?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Геронтолог Юрий Конев рассказал Москве 24, что молодежь не обращается к специалистам его профиля с характерными для пожилых заболеваниями. Лишь изредка пациенты могут приходить с прогерией – генетически обусловленным заболеванием, из-за которого они начинают стареть в ранние годы.

Люди начинают обращать внимание на старение, когда наступает возраст зрелости, – после 45 и до 60 лет. При этом, если поздно заняться лечением болезни, трудно понять, стал ли недуг следствием возрастных изменений или является приобретенным.
Юрий Конев
геронтолог

По словам Конева, ученые пытались найти ген старения, однако пришли к выводу, что его не существует. К врачам же молодые люди идут, только когда организм дает сбой, резюмировал специалист.

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа, в свою очередь, подчеркнула в беседе с Москвой 24, что возраст старения у каждого индивидуален.

"Показателем старения является наша иммунная система, а кожа – маркером. Например, о старении сигнализируют морщины", – сказала она.

Также существуют приборы, которые помогают определить физиологический, биологический и фактический возраст. Показатели зависят от того, как человек себя ведет в течение жизни. Важно рационально питаться, следить за работой иммунной системы и ее детоксикацией.
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей категории

По словам врача, если ухаживать за собой, процесс старения может запуститься и после 65 лет.

"Мы часто видим мужчин и женщин, которые выглядят великолепно для своего возраста. Назвать это старением нельзя, потому что когнитивные способности, самые важные в управлении организмом, сохранены. Если человек перестал есть, стал опорожняться в постель, у него пропало желание коммуницировать, это сигнализирует не только о старении, но и предстоящей кончине. Чтобы сделать жизнь качественнее, надо уделить особое внимание когнитивным функциям: по реакции человека врачи понимают, как долго он еще проживет", – подчеркнула терапевт.

Также она посоветовала избегать перенапряжения в организме. В пример она привела популярные цели проходить 10–20 тысяч шагов в день, тогда как для некоторых это обернется исключительно лишней нагрузкой на суставы и потребует уменьшения этой планки.

В целом же процесс старения зависит от генетики, питания, образа жизни. Продлить жизнь можно, если внимательно следить за здоровьем, микроциркуляцией крови, нормальной работой иммунной системы и ее детоксикацией, добавила врач.

