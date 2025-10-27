Геронтолог Конев оценил выводы ученых о старении людей начиная с 25 лет

Люди начинают стареть в 25 лет, пришли к выводу российские ученые. Почему так происходит и можно ли замедлить процесс, расскажет Москва 24

Старость с молодости

Старение человека начинается в 25 лет, а все изменения в организме происходят из-за влияния факторов внешней среды и образа жизни. Такими выводами с РИА Новости поделилась доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.





Светлана Рыкова доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой – процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет.

Эксперт подчеркнула, что есть ряд ключевых факторов, напрямую влияющих на качество и продолжительность жизни. К ним она отнесла физическую активность, правильное питание, а также гармонию труда и отдыха. Кроме того, важна "гигиена сна", которая представляет особенную важность для сохранения когнитивных функций, добавил Рыкова.

О важности ночного отдыха для замедления старения в программе "Доктор 24" рассказывал доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко.

"Нарушение сна вызывает много изменений в организме. По статистике, москвичи спят в среднем пять-шесть часов в сутки вместо семи-восьми. Однако важно соблюдать циркадные ритмы, которые способствуют синтезу определенных гормонов, в том числе соматотропного. Он отвечает за восстановление костей и мышц у взрослых", – говорил Карпенко.

Также он привел понятие "урбанистическое старение", когда организм быстро изнашивается у жителей мегаполисов. По его словам, выхлопы негативно влияют на кожу и слизистые оболочки, поэтому эксперт порекомендовал регулярно гулять в парках.

Среди причин ускоренного старения эксперт также выделял стресс. В таком состоянии вырабатывается кортизол: повышенный уровень этого гормона негативно влияет на синтез коллагена, поддерживающего тонус кожи.

"Старение связано и с дефицитом физической активности. Малоподвижность приводит к проблемам с кровоснабжением органов и тканей, что ухудшает обмен веществ в мышцах и коже. Это провоцирует распад коллагена, так как организм не успевает его восстанавливать", – уточнил специалист.

Молодежи все равно?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Геронтолог Юрий Конев рассказал Москве 24, что молодежь не обращается к специалистам его профиля с характерными для пожилых заболеваниями. Лишь изредка пациенты могут приходить с прогерией – генетически обусловленным заболеванием, из-за которого они начинают стареть в ранние годы.





Юрий Конев геронтолог Люди начинают обращать внимание на старение, когда наступает возраст зрелости, – после 45 и до 60 лет. При этом, если поздно заняться лечением болезни, трудно понять, стал ли недуг следствием возрастных изменений или является приобретенным.

По словам Конева, ученые пытались найти ген старения, однако пришли к выводу, что его не существует. К врачам же молодые люди идут, только когда организм дает сбой, резюмировал специалист.

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа, в свою очередь, подчеркнула в беседе с Москвой 24, что возраст старения у каждого индивидуален.

"Показателем старения является наша иммунная система, а кожа – маркером. Например, о старении сигнализируют морщины", – сказала она.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Также существуют приборы, которые помогают определить физиологический, биологический и фактический возраст. Показатели зависят от того, как человек себя ведет в течение жизни. Важно рационально питаться, следить за работой иммунной системы и ее детоксикацией.

По словам врача, если ухаживать за собой, процесс старения может запуститься и после 65 лет.

"Мы часто видим мужчин и женщин, которые выглядят великолепно для своего возраста. Назвать это старением нельзя, потому что когнитивные способности, самые важные в управлении организмом, сохранены. Если человек перестал есть, стал опорожняться в постель, у него пропало желание коммуницировать, это сигнализирует не только о старении, но и предстоящей кончине. Чтобы сделать жизнь качественнее, надо уделить особое внимание когнитивным функциям: по реакции человека врачи понимают, как долго он еще проживет", – подчеркнула терапевт.

Также она посоветовала избегать перенапряжения в организме. В пример она привела популярные цели проходить 10–20 тысяч шагов в день, тогда как для некоторых это обернется исключительно лишней нагрузкой на суставы и потребует уменьшения этой планки.

В целом же процесс старения зависит от генетики, питания, образа жизни. Продлить жизнь можно, если внимательно следить за здоровьем, микроциркуляцией крови, нормальной работой иммунной системы и ее детоксикацией, добавила врач.

