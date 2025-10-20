"Доктор 24": врач рассказала, почему антибиотики могут ухудшить слух

Насколько антибиотики эффективны для профилактики болезней? Почему антибиотики могут ухудшить слух? Можно ли закончить курс раньше, если симптомы прошли?

Правда ли, что главная причина близорукости – это гаджеты, которыми пользуются практически постоянно? Что делать, чтобы защитить свои глаза от близорукости? Насколько эффективна гимнастика и витамины для глаз? И что делать, если у вас уже есть близорукость?

Почему у людей, которые следят за здоровьем зубов, они все равно болят? Одна из причин – продукты, которые люди едят ежедневно, причем не только слабости, но и определенный соус и вид кофе. Какие продукты заставляют тратиться на стоматолога?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, врач-офтальмолог, офтальмохирург Дмитрий Дементьев и врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

