20 октября, 13:00

"Доктор 24": врач рассказала, почему антибиотики могут ухудшить слух

"Новости дня": в столице планируют запустить четвертый маршрут речного трамвая

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 20 октября

Россияне проводят онлайн 4,5 часа ежедневно

Бюджет Москвы на ближайшие три года будет социально-ориентированным

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

Туман начал рассеиваться в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 20 октября

"Утро": скорость ветра 20 октября в Москве составит 5–7 м/с

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 20 октября

Насколько антибиотики эффективны для профилактики болезней? Почему антибиотики могут ухудшить слух? Можно ли закончить курс раньше, если симптомы прошли?

Правда ли, что главная причина близорукости – это гаджеты, которыми пользуются практически постоянно? Что делать, чтобы защитить свои глаза от близорукости? Насколько эффективна гимнастика и витамины для глаз? И что делать, если у вас уже есть близорукость?

Почему у людей, которые следят за здоровьем зубов, они все равно болят? Одна из причин – продукты, которые люди едят ежедневно, причем не только слабости, но и определенный соус и вид кофе. Какие продукты заставляют тратиться на стоматолога?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, врач-офтальмолог, офтальмохирург Дмитрий Дементьев и врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

Программа: Доктор 24
обществовидео

