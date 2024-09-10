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10 сентября, 14:00

Общество

"Доктор 24": психолог рассказала, как защититься от панических атак

"Доктор 24": психолог рассказала, как защититься от панических атак

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Панические атаки, по мнению психотерапевтов, чаще возникают у жителей больших городов. Что делать, чтобы от них защититься?

В чем заключается новая методика лечения панических атак – БОС-процедуры? Как они проводятся? Что значит "принцип физиологического зеркала"? Как эти процедуры влияют на работу сердца?

На эти и другие вопросы ответила медицинский психолог Центра ментального здоровья Наталья Пятницкова в программе "Доктор 24".

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