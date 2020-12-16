"Доктор 24": гололед

Блогер Анна Арутюнова отправилась к докторам, чтобы ответить на самые главные вопросы о здоровье.

Как нужно ходить во время гололеда, чтобы снизить риск падения? Почему руки нельзя держать в карманах? Об этом – в программе "Доктор 24".