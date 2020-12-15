Москвичи более 500 тыс раз скачали приложение для записи к врачам и просмотра медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи более 500 тысяч раз установили приложение "ЕМИАС.ИНФО" с момента запуска в нем мобильной версии электронной медицинской карты (ЭМК), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В мобильном приложении можно записаться на прием к врачу или на лабораторные и инструментальные исследования по назначению врача, а также посмотреть записи к специалистам, отменить и перенести их. Пользователи также могут настроить уведомления о предстоящих посещениях и открытых записях к врачу.

С помощью приложения пользователи также могут внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. В дальнейшем указанные данные помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента.

В декабре пользователям "ЕМИАС.ИНФО" также открыли доступ для записи на вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку могут работники образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, центров госуслуг, учреждений культуры, а также из сфер торговли и услуг. Список будет расширяться по мере поступления вакцины. Запись открыта на две неделе вперед.

Доступ к разделу "Медкарта" в приложении для смартфонов есть у пользователей старше 15 лет с московским полисом ОМС. Пройти регистрацию и подать заявку, необходимую для открытия доступа к карте, можно через mos.ru.

