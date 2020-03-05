"Ночная смена": как коронавирус повлиял на жизнь людей

"Ночная смена" – программа, где ведущие и гости обсуждают самые актуальные и модные тренды и явления.

В книжных магазинах охваченной коронавирусом Европы образовался ажиотаж. Популярностью пользуется книга "Чума" Альбера Камю.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого. Подробнее – в программе "Ночная смена".