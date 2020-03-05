В молочной продукции из Шатуры нашли кишечную палочку

Фото: depositphotos/Lihodeev

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнаружила кишечную палочку и дрожжи в молочной продукции из Шатуры. Об этом передает официальный сайт ведомства.

"В декабре 2019 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО "Сварог", осуществляющего деятельность по производству молочной продукции (включая молочную продукцию для детского питания)", – разъяснили в ведомстве.

По результатам проверки специалистами были выявлены нарушения целого ряда требований технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, с помощью лабораторной экспертизы в пробах молока, йогурта, творога и кефира обнаружено наличие дрожжей, а также бактерий группы кишечной палочки.

"Ввиду выявленных несоответствий в вырабатываемой ООО "Сварог" молочной продукции, обществу направлены предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на вышеуказанную продукцию, также информация направлена в Федеральную службу по аккредитации и в Роспотребнадзор", – передает пресс-служба.

Там добавили, что в феврале текущего года производитель был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов.

Ранее специалисты Россельхознадзора выявили цветочный трипс в гвоздиках и розах из Нидерландов. Сообщалось, что все зараженные растения были уничтожены.