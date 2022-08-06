Еще 30 лет назад здесь было кладбище советских скульптур, а сегодня одно из модных и узнаваемых мест в столице. Чем "Музеон" отличается от других московских парков? Что притягивает сюда художников, музыкантов и спортсменов? И какие уникальные растения украшают тропинки парка?

Смотрите познавательный фильм "Москва. Под открытым небом".