"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: авария с участием трех автомобилей, спор водителей о виновнике ДТП и строительный мусор на МКАД.