"Московский патруль": автоинспекторы усилили контроль за перевозками пассажиров в такси

В погоне за прибылью некоторые водители такси пренебрегают общепринятыми правилами. И пассажиры, как показывает практика, откровенно игнорируют элементарные требования безопасности.

Тем временем, каждая четвертая авария происходит с участием машины с шашечками, говорят автоинспекторы. Теперь за пассажирскими перевозками контроль усилен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

