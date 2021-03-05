"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе сотрудниками Центра организации дорожного движения.

Ведущий Айрат Загриев принял участие в рейде ЦОДД и побывал на месте ДТП.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.