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Общество

17:01

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 5 млн граждан России

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом провакцинированы 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона граждан", – рассказала Голикова, добавив, что регионы продолжают и дальше наращивать возможности для вакцинации населения.

Накануне Владимир Путин заявил, что девять регионов РФ еще не приступили к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, Минздрав и правительство РФ активно работают, чтобы оперативно решить все вопросы по вакцинации населения.

Сергей Собянин ранее сообщал, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. По его словам, препаратом заинтересовалось множество стран мира. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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