"Климат": Лавины

Беспрецедентный декабрь в Москве заставляет сильно скучать по снегу. Его недостаток можно восполнить где-нибудь высоко в горах. Туда отправятся тысячи любителей горнолыжного спорта в грядущие праздники. Однако их будут ждать разного рода опасности, одна из которых - лавина.

Есть ли шанс убежать от нее и спастись? В чем непредсказуемость лавин? И что нужно знать, чтобы вернуться с гор целым и невредимым? Об этом расскажет Никита Поповнин в новом выпуске погодного шоу "Климат".