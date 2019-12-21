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21 декабря 2019, 16:00

Общество

"Климат": Лавины

"Климат": Лавины

Беременную женщину два часа не пускали на борт с собаками

Россияне смогут посещать Вьетнам без виз

Десятки школьников и студентов стали участниками акции "Вахта памяти – 2019"

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В конкурсе "Вместе за безопасность на дорогах" выявили победителей

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В России с 1 января подорожает водка

Беспрецедентный декабрь в Москве заставляет сильно скучать по снегу. Его недостаток можно восполнить где-нибудь высоко в горах. Туда отправятся тысячи любителей горнолыжного спорта в грядущие праздники. Однако их будут ждать разного рода опасности, одна из которых - лавина.

Есть ли шанс убежать от нее и спастись? В чем непредсказуемость лавин? И что нужно знать, чтобы вернуться с гор целым и невредимым? Об этом расскажет Никита Поповнин в новом выпуске погодного шоу "Климат".
Программа: Климат
общество экология Никита Поповнин видео

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Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

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В России предложили ввести предоплату в вузах

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