Фото: Москва 24/Александр Авилов

Победителей конкурса социальной рекламы "Твой взгляд" наградили в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента СМИ и рекламы столицы.

Так, в номинации "Дизайн рекламы "Трудоустройство молодежи" первое место заняли авторы проекта "Как найти себя" – Дарья Чибескова и Дарья Кокурина из ГБПОУ Москвы "Первый московский образовательный комплекс".

Второе место присудили проекту "#молодойспециалист", автором которого выступила Екатерина Громова из Института современного искусства Иосифа Бакштейна. Третье место занял проект "Поступай осознанно" Оксаны Антиповой из Британской высшей школы дизайна.

В номинации "Дизайн рекламы "Спорт для всех" первое место занял проект "Спортивная среда для всех". Автором проекта является Александра Беловицкая. Второе место присудили Федору Назарову за проект "Спорт для всех" и третье – Анастасии Москаленко за проект "Во имя".

В номинации "Дизайн рекламы – свободная тема" места распределились следующим образом: первое присудили проекту "Домашнее насилие", автором которого выступила Анна Лупанова из Национального исследовательского университета "МИЭТ", второе – проекту "Задумайся" Анастасии Москаленко (Институт современного искусства Иосифа Бакштейна) и третье – проекту "Снижение потребления пластиковых пакетов", автор которого является Любовь Галицкая.

Денежный приз за первое место в каждой из номинаций составил 120 тысяч рублей, за второе – 80 тысяч рублей и за третье – 50 тысяч рублей. Участники должны были представить свои идеи для социальной рекламы по двум предложенным темам. Кроме того, конкурсанты могли выбрать свободную тему.

Во время церемонии награждения руководитель департамента СМИ и рекламы Иван Шубин назвал конкурс важным проектом для Москвы. По его словам, в этом году на конкурс было подано свыше 100 работ, несмотря на сжатые сроки конкурса. Он добавил, что в следующем году конкурс будет продлен, а аудитория участников и вузов расширится. При этом Шубин отметил, что конкурс станет ежегодным.

Конкурс проводился с 27 сентября по 27 ноября среди студентов художественных вузов, школ и факультетов дизайна и рекламы. Для Москвы конкурс "Твой взгляд", по замыслу инициаторов проекта, станет возможностью для обновления визуального языка современной рекламы в городе за счет креативного потенциала начинающих дизайнеров и художников.

