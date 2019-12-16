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Общество

16:40

Конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" станет ежегодным

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" будет проводиться в Москве ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Ивана Шубина.

На церемонии награждения победителей конкурса Шубин рассказал, что в этом году на конкурс было подано свыше 100 работ. По его словам, в следующий раз конкурс будет продлен, а аудитория участников и вузов расширится.

"Хоть он и в такие сжатые сроки был проведен в этот раз, в следующий раз мы обязательно сделаем конкурс длиннее <...> На сегодняшний день мы имеем четкое понимание того, что это интересно и городу, и участникам", – отметил Шубин.

Конкурс проводился с 27 сентября по 27 ноября среди студентов художественных вузов, школ и факультетов дизайна и рекламы. Участники должны были представить свои идеи для социальной рекламы по двум предложенным темам: "трудоустройство молодежи" и "спорт для всех".

Кроме того, конкурсанты могли выбрать свободную тему. Большая часть работ была посвящена темам экологии, безопасности на дорогах, заботе о здоровье и социальному благополучию.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение, а их работы разместят на Центральном телеграфе, медиафасаде на Новом Арбате и городских билбордах.

Для Москвы конкурс "Твой взгляд", по замыслу инициаторов проекта, станет возможностью для обновления визуального языка современной рекламы в городе за счет креативного потенциала начинающих дизайнеров и художников.

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