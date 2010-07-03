Студентка МГУ стала победительницей премии "Студент года – 2019"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей Российской национальной премии "Студент года – 2019". Абсолютным победителем стала студентка МГУ Зарина Бикмуллина, сообщает ТАСС.

За звание лучшего студента и студенческого объединения в 14 номинациях боролись 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в конкурсе участвовали около 600 студентов из 55 субъектов РФ.

Во всех индивидуальных номинациях участники готовили самопрезентации, прошли собеседование и социальное тестирование, написали диктанты и защитили свои проекты.

Премия проводится для того, чтобы найти и оказать поддержку студентам российских вузов, имеющим особые достижения в области науки, творчества, спорта и общественной деятельности.

28 ноября в Москве впервые пройдет квиз "Конкурент-мотиватор" для студентов. Интеллектуальную игру организуют в рамках масштабного городского проекта "Дни московской конкуренции".