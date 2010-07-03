Столичные студенты сразятся в игре "Конкурент-мотиватор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве впервые пройдет квиз "Конкурент-мотиватор" для студентов. Интеллектуальную игру организуют в рамках масштабного городского проекта "Дни московской конкуренции". Игра состоится 28 ноября на площадке Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, двухчасовая интерактивная интеллектуальная игра разработана специально для студентов. Она наглядно продемонстрирует влияние конкуренции на все аспекты жизни.

"Попутно участники смогут узнать много интересных фактов об экономике и истории столицы", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Отмечается, что игра будет проходить в формате "вопрос-ответ". Участникам нужно будет применить не только знания, но и логику, быструю реакцию, а также чувство юмора.

В каждой команде будет по восемь человек. Участвовать в квизе могут студенты любого факультета и любой формы обучения, получающие первое высшее образование. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Более подробную информацию о месте и времени проведения мероприятия можно узнать на сайте проекта.

Ранее стало известно, что в столице запустили образовательный проект в сфере информационных технологий "Москваполис". Участниками этой программы могут стать школьники и студенты колледжей. Проект станет площадкой, на которой планируют поддерживать технологические инициативы. Первый этап его работы – образовательный конкурс.

Чтобы присоединиться к "Москваполису", нужно оставить на сайте проекта описание будущего продукта – будь то концепты мобильных приложений или игры, компьютерных программ или гаджетов. Крайний срок подачи заявок назначен на 18 ноября.

