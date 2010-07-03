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Москва 24

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Общество

11:20

Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министерство труда и социальной защиты с января будущего года запустит сервис, который будет отслеживать карьерный рост выпускников по окончании высшего учебного заведения.

"Мы создали сервис, который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории", – цитирует ТАСС слова заместителя министра труда Всеволода Вуколова.

Представитель ведомства отметил, что сервис позволит узнать, что происходит с каждым студентом через 2-3 года после окончания вуза. "Можно смотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки", – прокомментировал разработку министерства заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования. По его словам, сферу образования реформируют на протяжении тридцати лет, а итоги все еще спорны.

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