Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министерство труда и социальной защиты с января будущего года запустит сервис, который будет отслеживать карьерный рост выпускников по окончании высшего учебного заведения.

"Мы создали сервис, который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории", – цитирует ТАСС слова заместителя министра труда Всеволода Вуколова.

Представитель ведомства отметил, что сервис позволит узнать, что происходит с каждым студентом через 2-3 года после окончания вуза. "Можно смотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки", – прокомментировал разработку министерства заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования. По его словам, сферу образования реформируют на протяжении тридцати лет, а итоги все еще спорны.

