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Общество

13:04

Жителей столицы предупредили о тумане

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о возникновении тумана в столице. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Погодное явление ожидается к ночи. В связи с туманом был объявлен желтый уровень опасности.

"Погода потенциально опасна. Временами туман. Период предупреждения – с 00:00 21 декабря до 9:00 21 декабря", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали о "розовой зиме" в декабре. Отмечается, что в текущем месяце среднесуточная температура воздуха стабильно превышала норму.

Накануне же жителей столицы призывали к осторожности на дорогах из-за шквалистого ветра. Его порывы местами достигали 24 метров в секунду.

В пятницу, 20 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 2 градусов тепла. Осадков не ожидается. Относительная влажность – около 70 процентов. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

Сильный ветер сохранится в столице 20 декабря

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