Московские школьники взяли 14 золотых медалей международных олимпиад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичные школьники установили новый рекорд по количеству золотых медалей за год, полученных за успехи на международных олимпиадах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки, результаты столичных школьников значительно улучшились – еще в 2011 году учащиеся привезли всего два золота за год.

"Естественно-научная олимпиада юниоров завершила цикл международных олимпиад в 2019 году. Состязания проводились по физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике, информатике и естественным наукам. По итогам международных олимпиад столичные школьники побили свой прошлогодний рекорд, завоевав 14 золотых медалей", – уточнили в ведомстве.

За тот же сезон сборная России завоевала 37 медалей, из которых 21 – золотая. Таким образом, именно столичная команда внесла значительный вклад в успехи школьников РФ. Все триумфаторы олимпиад получают денежные вознаграждения от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей согласно регламенту.

"Мы гордимся тем, что наши школьники вновь вошли в список лидеров и доказали свои знания на международной арене. О высоком уровне образования московских школьников свидетельствуют и результаты последнего исследования PISA – ребята улучшили свои результаты вдвое", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На Международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров команда из Москвы завоевала одну золотую и две серебряные медали. Школьников поздравил мэр столицы Сергей Собянин, который поблагодарил учеников за выдающееся достижение.

