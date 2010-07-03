PISA 2018: Москва в числе мировых лидеров по качеству образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школы в международном рейтинге PISA улучшили свои позиции по всем направлениям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), специального советника генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования Андреаса Шляйхера.

Он рассказал, что в естественно-научной грамотности результаты увеличились до 528 баллов, ранее показатель составлял 513. По математике столичные школы держали 531 балл, сейчас он на три балла выше (534). По чтению результаты улучшились с 519 до 534 баллов. По всем направлениями московские школы остаются на лидерских позициях.

Эксперт добавил, что Москва обгоняет по результатам Финляндию, Нидерланды, Ирландию и Канаду. Сейчас перед столицей остаются Китай, Пекин, Шанхай и Сингапур.

"Если посмотреть на математику, то лучшие результаты показывают четыре провинции Китая, Сингапур, Макао и Гонконг – это единственные регионы, которые показывают результаты лучше, чем Москва. Сейчас же Москва обгоняет Эстонию, Нидерланды, Польшу, Финляндию", – заключил Шляйхер.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что прорывных результатов удалось достичь за счет многочисленных программ по модернизации школ Москвы. Например, в столице действует МЭШ ("Московская электронная школа"), проводятся олимпиады и выплачиваются образовательные гранты.

Она напомнила, что модернизация образования проводилась в Москве в 2011 году. Ракова объяснила, что тогда была поставлена цель сформировать равные возможности в каждой школе для обеспечения качественного образования.

PISA (The Programme for International Student Assessment) – крупнейшая международная программа оценки учебных достижений, которую реализует Организация экономического сотрудничества и развития. От Москвы в исследовании приняли участие семь тысяч московских школьников 9 класса из 151 контрольной школы.

