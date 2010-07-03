Москвичи за год завоевали 21 медаль на международных олимпиадах

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Сергей Собянин поздравил столичных школьников, которые завоевали одну золотую и две серебряные медали на Международной естественно-научной олимпиаде.

"Наши школьники взяли золотую и две серебряные медали на Международной естественно-научной олимпиаде. Она подвела итог блестящему сезону, в котором москвичи завоевали 21 награду. Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся!" – написал мэр в своем аккаунте в Twitter.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что всего в этом году москвичи — участники международных олимпиад завоевали 14 золотых медалей.

"Они принесли в копилку национальной сборной больше половины наград высшего достоинства. Победителей и призеров международных олимпиад мы награждаем премиями. Обладатели золота получают по полтора миллиона рублей, серебра — по миллиону, бронзы — по 500 тысяч рублей. Мы гордимся тем, что наши школьники вновь вошли в список лидеров и доказали свои знания на международной арене. О высоком уровне образования московских школьников свидетельствуют и результаты последнего исследования PISA — ребята улучшили свои результаты вдвое", – подчеркнула она.

Ранее столичные школы улучшили свои позиции в международном рейтинге PISA. В естественно-научной грамотности результаты увеличились с 513 до 528 баллов. По математике столичные школы держали 531 балл, сейчас он на три пункта выше. По чтению результаты улучшились с 519 до 534 баллов.

Москва обгоняет по результатам Финляндию, Нидерланды, Ирландию и Канаду. Сейчас перед столицей остаются Китай, Пекин, Шанхай и Сингапур. Таких результатов удалось достичь за счет многочисленных программ по модернизации школ Москвы.

В столице действует МЭШ ("Московская электронная школа"), проводятся олимпиады и выплачиваются образовательные гранты.

