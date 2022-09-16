"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 17 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Например, погодное "проклятье выходного дня" – правда или миф? Многие замечали, что часто всю рабочую неделю погода спокойная и комфортная, но стоит прийти выходным, как небо затягивают тучи, начинаются дожди, а ветер свистит как-то особенно сильно.

В субботу, 17 сентября, в столичном регионе ожидается солнечная погода. Температура днем составит 17 градусов. А вот в воскресенье, 18 сентября, возможен дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.