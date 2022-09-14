Заместитель Сунгоркина рассказал о последних минутах его жизни

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Скончавшийся главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин за несколько минут до смерти предложил найти красивое место, чтобы пообедать, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это произошло абсолютно внезапно, ничего не предвещало. Мы были в поселке Рощино. Ехали, уже пробирались в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже доехать, а оттуда в Москву. Все было хорошо. Владимир Николаевич сказал: "Давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем". Все охотно это поддержали", – сообщил заместитель Сунгоркина Леонид Захаров.

По его словам, через несколько минут журналист начал задыхаться, его вынесли на свежий воздух.

Спутники Сунгоркина пытались сделать ему массаж сердца и искусственное дыхание, однако это не помогло.

"Врач, который сделал первичный осмотр, сказал, что это все было уже бесполезно, судя по всему, это инсульт. Но это первичное заключение", – добавил заместитель.

Он уточнил, что про дату прощания и похорон говорит рано. В настоящее время ожидается вертолет, который доставит тело журналиста во Владивосток, после чего оно будет отправлено в Москву.

"Когда точно это произойдет, пока сказать невозможно", – отметил Захаров.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта.

Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразил Владимир Путин. Президент назвал его смерть большой потерей для отечественной журналистики, а самого журналиста – примером верности своему призванию и профессиональной этике.

