Новым главредом "Комсомолки" станет первый заместитель Сунгоркина – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Новым главным редактором "Комсомольской правды" станет первый заместитель Владимира Сунгоркина Олеся Носова. Об этом сообщает Ura.ru.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта.

Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразил Владимир Путин. Президент назвал смерть Сунгоркина большой потерей для отечественной журналистики, а самого журналиста – примером верности своему призванию и профессиональной этике.

