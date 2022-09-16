Военно-гражданская администрация Херсонской области переедет в другое место

Военно-гражданская администрация Херсонской области после украинского ракетного удара переедет в другое место и продолжит работу. Об этом заявили власти города.

Ракетный обстрел Херсона произошел утром, 16 сентября, снаряды попали в здание администрации в момент, когда там шло заседание. Также сообщалось о том, что при обстреле пострадала министр соцполитики Херсонской области. Стало известно, что ее жизни ничего не угрожает. Предположительно, город атаковали из американских установок HIMARS. Один человек погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.