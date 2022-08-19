"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

20 августа, в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями и 27 градусов. 21 августа будет переменная облачность и 28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

