"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 15 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какие перемены в погоде ждут горожан в ближайшее время, а также какие температурные рекорды произойдут в мире.

В среду, 15 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 20 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.