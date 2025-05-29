"Сити": герою комиксов, кино и мультфильмов Супермену исполнилось 87 лет

Мир впервые узнал о Супермене из июньского номера журнала Action Comics в 1938 году. За почти 9 десятилетий персонаж сильно изменился. В конце 40-х в черно-белом сериале с Кирком Элином он был скромным защитником простых людей, в 80х – сиял харизмой Кристофера Рива, а в 2010-х в исполнении Генри Кавилла стал мрачнее и вдумчивее.

Со временем вокруг Супермена появилась целая субкультура: игрушки, футболки, кружки, костюмы, книги. Подробнее – в программе "Сити".