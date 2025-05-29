Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 16:30

Культура

"Сити": герою комиксов, кино и мультфильмов Супермену исполнилось 87 лет

"Сити": герою комиксов, кино и мультфильмов Супермену исполнилось 87 лет

Народный артист России Евгений Миронов рассказал о фестивале искусств "Небо"

"Культура за 100 секунд": гала-концерт "Звездная страна" состоится в Москве 31 мая

Центр "Московские мастерские" открыли на востоке города

"Страсти на эстраде": Игорь Тальков

"Интервью": Артур Бесчастный – о подработке в трудные времена

"Сити": как интересно провести неделю в Москве

"Сити": чем прославился кинорежиссер Клинт Иствуд

"Страсти на эстраде": Валерий Ободзинский

Актер Артур Бесчастный рассказал о приезде в Москву

Мир впервые узнал о Супермене из июньского номера журнала Action Comics в 1938 году. За почти 9 десятилетий персонаж сильно изменился. В конце 40-х в черно-белом сериале с Кирком Элином он был скромным защитником простых людей, в 80х – сиял харизмой Кристофера Рива, а в 2010-х в исполнении Генри Кавилла стал мрачнее и вдумчивее.

Со временем вокруг Супермена появилась целая субкультура: игрушки, футболки, кружки, костюмы, книги. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоАнастасия Арсланова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика