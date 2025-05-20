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20 мая, 16:30

Культура

"Сити": куда пойти в джинсах на этой неделе в Москве

"Сити": куда пойти в джинсах на этой неделе в Москве

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Команда проекта "Сити" собрала подборку мест, куда можно отправиться в джинсах – по случаю их дня рождения.

Каждый вторник в кинотеатре "Москино Вымпел" показывают документальные фильмы о великих музеях. 20 мая – "Музей Прадо: Коллекция чудес", а 27 мая – "Эрмитаж. Сила искусства".

В новом здании Бахрушинского музея открылась выставка "Искусство и дизайн". Можно увидеть коллекционные кресла и серванты, известные по обложкам архитектурных журналов, а также ростовые виниловые скульптуры "Компаньоны" от Kaws.

Подробнее – в программе "Сити".

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культуракиновыставкигородвидеоЕкатерина Ефимцева

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