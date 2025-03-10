"Сити": какие нон-фикшн книги стоит прочитать

Команда проекта "Сити" подготовила подборку нон-фикшн книг, которые стоит прочитать.

Психологическая монография "Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России" автора Кристин Воробец рассказывает о феномене кликушества и его роли в культуре.

В книге итальянского зооантрополога Роберто Маркезини "Бестиарий. Животное в ритуалах, искусстве и фольклоре" можно почитать о химерах, русалках и сфинксах.

Подробнее – в программе "Сити".