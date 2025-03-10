10 марта, 16:45Культура
"Сити": какие нон-фикшн книги стоит прочитать
Команда проекта "Сити" подготовила подборку нон-фикшн книг, которые стоит прочитать.
Психологическая монография "Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России" автора Кристин Воробец рассказывает о феномене кликушества и его роли в культуре.
В книге итальянского зооантрополога Роберто Маркезини "Бестиарий. Животное в ритуалах, искусстве и фольклоре" можно почитать о химерах, русалках и сфинксах.
Подробнее – в программе "Сити".