"Сити": кинопремьеры недели в столичных кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила список фильмов, которые выходят на большие экраны в Москве на этой неделе. На третьем месте – комедия "Один хороший день" о девушке, живущей в деревне под названием Жупа и мечтающей стать столичным модельером.

Вторую строчку заняло семейное фэнтези "Царевна-лягушка" по мотивам одноименной сказки с Валентиной Ляпиной в главной роли. На вершине рейтинга – байопик "Роднина" об известной российской фигуристке и олимпийской чемпионке.

Подробнее – в программе "Сити".