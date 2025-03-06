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06 марта, 13:45

Культура

"Сити": кинопремьеры недели в столичных кинотеатрах

"Сити": кинопремьеры недели в столичных кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" составила список фильмов, которые выходят на большие экраны в Москве на этой неделе. На третьем месте – комедия "Один хороший день" о девушке, живущей в деревне под названием Жупа и мечтающей стать столичным модельером.

Вторую строчку заняло семейное фэнтези "Царевна-лягушка" по мотивам одноименной сказки с Валентиной Ляпиной в главной роли. На вершине рейтинга – байопик "Роднина" об известной российской фигуристке и олимпийской чемпионке.

Подробнее – в программе "Сити".

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