"Сити": весенние театральные премьеры в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила подборку лучших театральных постановок наступившей весны. В Государственном театре Наций прошла премьера спектакля "Сато" по одноименному роману Рагима Джафарова. Режиссер Филипп Гуревич представил психологическую драму о жизни семьи, где ребенок борется за внимание и любовь родителей.

В Российском академическом молодежном театре показали спектакль "Родинки" в постановке Дмитрия Изместьева. Создатели исследуют, как стресс-факторы влияют на развитие личности ребенка, показывая реальные истории.

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