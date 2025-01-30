"Сити": какие фильмы стоит посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" подготовила подборку фильмов китайского режиссера Вонга Карвая, которые можно посмотреть в кинотеатрах и на стримингах на этой неделе.

В честь китайского Нового года в кино показывают фильм "Чунгкингский экспресс". В этой картине рассказывается история сотрудников полиции из Гонконга.

Кроме того, можно посмотреть фантастическую мелодраму 2046. По сюжету писатель работает над фантастическим романом о поезде, который перемещается в любое место и время.

Также на экранах представлено "Любовное настроение". Это история о том, как соседи знакомятся друг с другом, а потом выясняют, что их супруги изменяют им.

Подробнее – в программе "Сити".