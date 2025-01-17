"Сити": куда сходить в Москве в выходные 18–19 января

Команда проекта "Сити" подготовила подборку мероприятий для выходных 18–19 января. Например, в центре "Зотов" работает выставка "Русское невероятное", где представлены шедевры отечественного искусства за последние 400 лет.

На ВДНХ в эти дни можно не только покататься на самом большом катке Москвы, но и принять участие в гастрономических мастер-классах. Между тем в Парке Горького каток оформлен в стиле произведений художника Александра Дейнеки.

Об этом – в программе "Сити".