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17 января, 17:00

Культура

"Сити": куда сходить в Москве в выходные 18–19 января

"Сити": куда сходить в Москве в выходные 18–19 января

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку мероприятий для выходных 18–19 января. Например, в центре "Зотов" работает выставка "Русское невероятное", где представлены шедевры отечественного искусства за последние 400 лет.

На ВДНХ в эти дни можно не только покататься на самом большом катке Москвы, но и принять участие в гастрономических мастер-классах. Между тем в Парке Горького каток оформлен в стиле произведений художника Александра Дейнеки.
Об этом – в программе "Сити".

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