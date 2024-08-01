"Сити": мероприятия, посвященные празднованию юбилея ВДНХ

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, которые пройдут в рамках празднования 85-летия ВДНХ. Так, 3 августа у арки главного входа будут проходить интерактивные пластические представления актеров в образах монументов.

Кроме того, на Площади промышленности в этот день вечером состоится концерт от лучших российских и мировых танцоров. Финалом шоу станет лазерная проекция на ракету "Восток" и ближайшие павильоны.

Подробнее – в программе "Сити".

