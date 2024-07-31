"Сити": российские сериалы, которые можно посмотреть в августе

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех отечественных сериалов, которые можно посмотреть в начале августа. Так, третье место заняла спортивная драма Евгения Стычкина "Игры" об Олимпийских играх 1980 года. В центре сюжета – богатый парень, который стал волонтером в оргкомитете. Его задача – помочь в организации грандиозного спортивного мероприятия в самой закрытой стране мира. Оказавшись за кулисами советского спорта, он знакомится с разными людьми, которые постепенно меняют его взгляды.

На втором месте расположилось драмеди "Она такая классная" с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым. На вершине рейтинга – комедийная мелодрама "Взрослые" со Стасей Милославской, Анастасией Талызиной и Марией Мацель в главных ролях.

Подробнее – в программе "Сити".