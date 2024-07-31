Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:45

Культура

"Сити": российские сериалы, которые можно посмотреть в августе

"Сити": российские сериалы, которые можно посмотреть в августе

"Сити": топ-3 сериала, которые стоит посмотреть в августе

Шесть учреждений культуры построили в Москве с начала 2024 года

Собянин рассказал о необычных проектах объединения "Выставочные залы Москвы"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 31 июля

Жители столицы забронировали более 200 тыс книг с помощью сервиса "Библиотеки Москвы"

В театре Моссовета отметили 120-летие пьесы "Вишневый сад"

"Интервью": Юлия Витрук – о взаимодействии актера и режиссера

Актриса Юлия Витрук рассказала, как правильно отдыхать

Посвященная 95-летию Василия Шукшина выставка открылась в Центральном музее кино

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех отечественных сериалов, которые можно посмотреть в начале августа. Так, третье место заняла спортивная драма Евгения Стычкина "Игры" об Олимпийских играх 1980 года. В центре сюжета – богатый парень, который стал волонтером в оргкомитете. Его задача – помочь в организации грандиозного спортивного мероприятия в самой закрытой стране мира. Оказавшись за кулисами советского спорта, он знакомится с разными людьми, которые постепенно меняют его взгляды.

На втором месте расположилось драмеди "Она такая классная" с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым. На вершине рейтинга – комедийная мелодрама "Взрослые" со Стасей Милославской, Анастасией Талызиной и Марией Мацель в главных ролях.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоРоман КарловКсения ЧепенкоЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика