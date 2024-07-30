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30 июля, 16:45

Культура

Актриса Юлия Витрук рассказала, как получила роль в фильме "Хитровка"

Актриса Юлия Витрук рассказала, как получила роль в фильме "Хитровка"

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Когда Александринский театр приехал на гастроли в МХТ, актриса Юлия Витрук пробовалась на главную роль в фильме "Хитровка" Карена Шахназарова. В надежде получить предложение Витрук подошла к бюсту Станиславского и Немировича Данченко, потерла им носы и сказала: "Вы точно знаете как будет лучше, кому это играть".

Вскоре после этого она получила роль. А еще через неделю Константин Хабенский пригласил Витрук служить в МХТ имени Чехова.

Большое интервью с Юлией Витрук выйдет во вторник, 30 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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