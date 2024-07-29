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29 июля, 17:30

Культура

Прима-балерина Екатерина Крысанова рассказала, как разглядеть в ребенке интерес к балету

Прима-балерина Екатерина Крысанова рассказала, как разглядеть в ребенке интерес к балету

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По мнению примы-балерины Екатерины Крысановой, родители должны внимательно наблюдать за своим ребенком, чтобы понять, насколько его захватывает балет.

Крысанова также призналась, что в детстве никогда не испытывала желания бросить все и уйти из балета. Она отметила, что искусство постепенно поглощало ее, а интерес продолжал расти.

Большое интервью с Екатериной Крысановой выйдет в понедельник, 29 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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