Выставка к 135-летию Анны Ахматовой пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "О себе – о вечном". К 135-летию Анны Ахматовой" откроется 9 августа в Доме-музее Марины Цветаевой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам представят письма Марины Цветаевой и Ариадны Эфрон к поэтессе, сборник "Подорожник" с авторской дарственной надписью для Цветаевой, а также личные вещи Ахматовой и членов ее семьи – Николая Гумилева и сына Льва.

Помимо этого, в экспозицию войдут автографы Бориса Пастернака и Михаила Лозинского, машинописная книга "Поэма без героя" с рукописными пометами Ахматовой и Арсения Тарковского.

Выставка продолжит работу до 12 января 2025 года.

Между тем москвичей пригласили 14 сентября на X Международный фестиваль "Казачья станица Москва", который пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское". Гости смогут познакомиться с выставочными экспозициями "История казачества" и "Казачий костюм", увидеть атрибуты казачьего быта, купить понравившиеся сувениры на "Ярмарке станичников", поучаствовать в мастер-классах "Ремесленного ряда" и даже принять участие в традиционных казачьих играх.