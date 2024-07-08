"Сити": подборка развлекательных мероприятий в Москве на неделю

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, которые можно посетить в Москве на этой неделе. Так, в самом разгаре будет фестиваль "Московское чаепитие". На нем в жаркую погоду гостей будут угощать освежающими напитками и развлекать театрализованными активностями, танцевальными флешмобами, экскурсиями и викторинами. Также до 14 июля еще можно успеть попасть на гастрономический фестиваль "Вкусы России", где посетителям представили большое разнообразие деликатесов, которые не найти в московских супермаркетах.

Кроме того, в среду, 10 июля, в "Москвариуме" и Московском зоопарке будут отмечать Всемирный день капибар, а в кинотеатрах 11 июля состоится премьера комедии "Не одна дома" с блогером и певицей Миланой Хаметовой в главной роли. Подробнее – в программе "Сити".