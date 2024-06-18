Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 16:45

Культура

"Сити": новые столичные спектакли, которые можно посмотреть летом 2024 года

"Сити": новые столичные спектакли, которые можно посмотреть летом 2024 года

"Звезды советского экрана": Олег Видов, Савелий Крамаров, Елена Коренева, Михаил Козаков

Гендиректор Российского общества "Знание" рассказал, легко ли пройти у него собеседование

Новости часа: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

"Сити": столичные спектакли, которые можно посмотреть в июне и июле

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

"Моя Москва": Юрий Грымов. Часть 1

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 18 июня

Москвичам представили культурную афишу на 18 июня

Первая встреча проекта "Галерея художников" прошла в Москве

Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, которые можно посмотреть в Москве в июне и июле. Так, можно побывать в Мастерской Петра Фоменко на постановке "Божественная комедия. Вариации". Произведения Данте Алигьери редко ставились на русской театральной сцене по причине сложности не только повествования, но и формы подачи. Зрители смогут попасть на эту пьесу 22 июня, 2 и 10 июля.

На сцене Театра эстрады представили премьеру спектакля "Две дамочки в сторону севера". Спектакль, созданный по одноименному произведению французского актера, режиссера и драматурга Пьера Нотта, можно посмотреть 20 июня.

Кроме того, Московский театр "Современник" поставил спектакль "Житие ФМ" по пьесе Ярославы Пулинович "Жаркое ковидное лето". Ближайшие показы – 27 июня и 13 июля.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоРоман КарловКсения ЧепенкоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика