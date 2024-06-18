"Сити": новые столичные спектакли, которые можно посмотреть летом 2024 года

Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, которые можно посмотреть в Москве в июне и июле. Так, можно побывать в Мастерской Петра Фоменко на постановке "Божественная комедия. Вариации". Произведения Данте Алигьери редко ставились на русской театральной сцене по причине сложности не только повествования, но и формы подачи. Зрители смогут попасть на эту пьесу 22 июня, 2 и 10 июля.

На сцене Театра эстрады представили премьеру спектакля "Две дамочки в сторону севера". Спектакль, созданный по одноименному произведению французского актера, режиссера и драматурга Пьера Нотта, можно посмотреть 20 июня.

Кроме того, Московский театр "Современник" поставил спектакль "Житие ФМ" по пьесе Ярославы Пулинович "Жаркое ковидное лето". Ближайшие показы – 27 июня и 13 июля.

Подробнее – в программе "Сити".

