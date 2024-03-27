"Сити": топ-3 выставки недели в Москве

Команда "Сити" составила подборку выставок в Москве, на которые можно сходить на этой неделе. На третьем месте – "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко" в Пушкинском музее. На ней представлены 70 картин, в том числе 65 живописных полотен, четыре графических листа и одна наборная флорентийская столешница из полудрагоценных камней.

На втором месте расположилась экспозиция "Соткано" в фонде культуры "Екатерина". Ее посетители могут увидеть около сотни работ, представленных в четырех разделах. На вершине рейтинга – выставка "Юрий Злотников. Сигнальная система" в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Подробнее – в программе “Сити”.